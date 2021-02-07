«21 год вместе!»: Виторган трогательно поздравил жену с началом отношений

Официально пара в браке немного меньше.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик обменялись теплыми словами в адрес друг друга. 7 февраля пара отмечает свой личный праздник – дату воссоединения и начала их семейной жизни.

«Сегодня 21 год как мы вместе! СЧАСТЬЕ есть!!!» — написала в личном блоге 58-летняя жена народного артиста.

Она украсила свое послание также хештегом «любовь». И с точно таким же текстом обратился в Сети к своей избраннице 81-летний Эммануил Гедеонович. Его послание сопровождал хештег «счастье в мелочах».

Отметим, что 21 год чета отчитывает не со дня их бракосочетания и подписи в паспорте, а именно с начала их союза. А поженились они официально в феврале 2003 года.

Два года назад благодаря суррогатному материнству у пары появилась дочка Этель, а еще через год Клара. От первого и второго брака у Эммануила Виторгана также есть взрослые наследники Ксения и Максим (бывший муж Ксении Собчак), а также внуки и правнуки.

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