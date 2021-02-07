Тайная внучка Ланового на похоронах деда кинулась к гробу и стала целовать защитное стекло

О девушке на данный момент крайне мало информации.

Тайная внучка актера Василия Ланового на похоронах деда кинулась на кладбище к гробу и стала целовать защитное стекло. Девушку показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

О наследнице звезды крайне мало информации. Известно, что она живет в Архангельске. Журналистам удалось перекинуться парой фраз с девушкой. «Я не Аня», — сказала она, но при этом не стала отрицать, что является родственницей актера.

Интересно, что концертный директор Ланового ничего не знает о девушке. Возможно, она все-таки не внучка актера, а его троюродная племянница.

Вдова сына Ланового Сергея Ольга Коротина заметила, что после смерти актера в ближайшее время начнут объявляться его родственники, которые станут претендовать на наследство.

«Никто не удивляется уже давно ничему. Он жил своей творческой жизнью. Я знакомилась с тремя девочками, которые в разное время набивались Лановому во внучки. Есть еще и вымышленный внук. Он скоро появится в эфире скандальных ток-шоу», — заявила Коротина.

Напомним, что Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Причиной смерти стали последствия перенесенного ранее коронавируса.

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