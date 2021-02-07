«Вот это орехи!»: Нюша показала сдобные ягодицы, усевшись на качели в мини-бикини

Нюша этой зимой не стала оригинальничать и вслед за Ксений Бородиной, Ольгой Бузовой и Марией Горбань отправилась отдыхать с мужем Игорем Сивовым на Мальдивы. Певица захватила с собой и дочь Сибмбу, а также сына супруга от его прошлого брака Мирона, однако в личном блоге предпочитает делиться собственными кадрами в бикини.

Нужно сказать, что артистка в последнее время действительно похорошела и ей явно есть, что показать, хотя кое-кто упрекнул ее в том, что, будучи мамой она не имеет права позировать в эротичных образах. Но Нюше, похоже, до этого нет никакого дела. Тем более ее возлюбленный обоими руками поддерживает секси-амплуа своей жены.

На одном их последних кадров, которым звезда поделилась в Instagram, Нюша предстает на качелях, примерив миниатюрное белоснежное бикини. Сетчатый элемент аттракциона не смог скрыть красивых ягодиц артистки

«Вау! Просто секси-бомбочка!», «Невероятная красотка! Женюсь не глядя! Разводись!», «Орехи в сети запутались», «Вот это орехи!», «Как все ладненько у Нюши! Фигура зачетная», — прокомментировали фото фолловеры.

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