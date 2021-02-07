Все стройнее и моложе: замужняя Лолита подчеркнула соблазнительные изгибы фигуры искрящимся платьем

Недавно стало известно, что певица вышла замуж в шестой раз.

Недавно стало известно, что 57-летняя Лолита Милявская вышла замуж в шестой раз. Избранника широкой публике она не показывает, известно только, что у мужчины очень серьезная должность. Похоже, встреча с ним пошла на пользу артистке – она заметно похудела, молодела и даже сменила имидж. В своем Instagram певица поделилась кадрами, которые были записаны в гримерке. Она позировала в черном искрящемся платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Фанаты в очередной раз остались под впечатлением от изменений Лолиты.

«Фигура – отпад! Как же вы шикарно выглядите! Шикарная! Лола, ты помолодела и очень стройная!», — писали пользователи Сети.

Тем временем Лолита объявила, что все концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке, обязательно состоятся в апреле.

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