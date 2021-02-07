«Хочу, чтобы люди жили богато!»: 99-летняя мама Алферовой обратилась к россиянам с трогательными словами

Ксения Архиповна сказала, что любит все человечество.

Актриса Ксения Алферова, дочь знаменитой «Констанции» из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» Ирины Алферовой, обнародовала трогательное видео со своей бабушкой. Недавно Ксении Архиповне исполнилось 99 лет и, судя по антуражу, ролик был записан во время празднования этого события.

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В кадре нарядная пожилая женщина мило желает всем людям добра и всего хорошего.

«Дорогое человечество! Я всех вас люблю! Хочу, чтобы наши люди жили красиво, богато! Чтобы все были довольны жизнью и их бы постигали только хорошие дела и успехи! Я всех целую, обнимаю, желаю долгих лет! Чтобы все были здоровыми, успешными, красивыми!» — сказала Алферова-старшая.

«Добавить мне нечего к сказанному! Обнимаем. Ваши Ксюши!» — прокомментировала кадры дочь Ирины Алферовой.

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