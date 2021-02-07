«Люди в обмороке»: Джованна Антонелли ради эффектного кадра в бикини обваляла аппетитные бедра в песке

В начале 2000-х вышел в мировой прокат бразильский сериал «Клон», в нем впервые для Латинской Америки подробно рассказали про уклад жизни мусульман. Фильм вызвал большой интерес не только в португалоязычной стране, но и на территории России. После его показа вошел в моду танец живота и восточная музыка.

больше по теме Разлетаются со стола: Высоцкая поделилась рецептом простых слоек с вареньем из покупного теста В выпечку актриса добавляет цукаты и изюм.

Не исключено, что решающую роль в этом сыграла убедительная игра Джованны Антонелли, представшей в кадре в амплуа непокорной марокканской женщины с бешеным страстями и любвеобильным нравом. Для российского зрителя она навсегда останется в сердцах именно той самой Жади, которая так маняще двигалась под арабские ритмы в полупрозрачных летящих тканях.

Стоит заметить, что 44-летняя артистка до сих пор великолепно выглядит, то и дело дразня своих почитателей смелыми кадрами в личном блоге. На одном из последних, она предстает в секси-бикини, накинув поверх купальника прозрачную пляжную тунику мини. Звезда без стеснения обнажила сочные бедра, обваляв их для эффектного кадра в пляжном песке.

«Люди в обмороке», «Бомба! Пушка! Я сражен!», «Какая секси!», «Красавица, просто с ума сойти», «Леди на пляже. Очень необычный кадр», «Наша любимая Жади! Только более эротичная», «Обожаем со времен «Клона», такая же красавица!» — пишут на разных языках фолловеры Антонелли.

Смотрите также