«Боярский и Жигунов кусают локти»: 55-летняя Лютаева показала идеальное тело в бикини

Прошло уже 33 года с момента выхода фильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», а артистов, сыгравших в ней главные роли, до сих пор воспринимают как унтер-офицеров императорского флота и их возлюбленных. Что говорить, актеров превосходно влились в свои амплуа.

Многие помнят неподражаемый любовный треугольник этой картины, состоящий из дворянки Анастасии Ягужинской (сыграла Татьяна Лютаева), гардемарина Александра Белова (Сергей Жигунов) и французского дипломата шевалье де Брильи (Михаил Боярский).

55-летняя актриса заставила своих поклонников в очередной раз вспомнить об этих сердечных перипетиях и заговорить о себе. В личном блоге она обнародовала фото в бикини, поразив публику точеной фигурой.

«Очень хорошо выглядите! Свежая, красивая, молодая!», «Наша Анастасия Ягужинская! Какая роскошная! Ничуть не изменилась со времен «Гардемаринов», «Боярский и Жигунов кусают локти», «Такую женщину шевалье бы не отпустил!», «Мечта поэта», «Фигура просто идеальная. Поразительно!» — восхитились пользователи Сети.

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