«Неожиданное фото!»: Арзамасова эротично сбросила лямку топа, обнажив белье и «ложбинку греха»

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова после замужества на фигуристе Илье Авербухе расцвела как женщина и явно почувствовала себя более желанной и обольстительной. В ее микроблоге все чаще стали появляться снимки с налетом эротичности. Однако актриса, как всегда, умело держит грань, не переходя в вульгарность и откровенность.

На одном из последних фото в Instagram она предстает во время прогулки по Праге в белой шляпе и облегающем черном топе. С ее плеча нечаянно спала лямка, обнажив под собой бюстгальтер в тон, а также сделав акцент на изящной линии декольте. Ее, к слову, французы иносказательно именуют «ложбинкой греха», намекая на особую притягательность для мужских взглядов.

Судя по всему, эта линия женского тела привлекает далеко не только европейских мужчин, ведь сейчас это фото Лизы – одно из самых обсуждаемых. Фолловеры впечатлены притягательной внешностью артистки.

«Неожиданное фото! Вы тут такая эротичная и красивая!», «Лиза, любовь вас украшает! Все красивее и красивее становитесь», «Какая секси, очень эффектный снимок», «Фотографу большой респект, показал скрытую страсть Елизаветы», «Милейшая и самая красивая», «Лиза элегантная, красивая, такая неожиданная фотография, я залюбовалась», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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