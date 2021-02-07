«Ноги мощные, как у качка!»: Михалкова блеснула рельефным телом в купальнике на Мальдивах

Бывшая участница шоу на СТС «Уральские пельмени» 37-летняя Юлия Михалкова не скрывает, что много времени уделяет своей физической форме. Звезда является постоянной посетительницей тренажерного зала, еженедельно посещает русскую баню с парной, да и отдых предпочитает активный.

Но иногда артистка позволяет себе расслабиться и наведаться в места, где люди в основном только и делают, что нежатся на солнце и слушают шум морского прибоя. Один из ее любимых курортов «тюленьего образца» — это Мальдивы. Фан-аккаунт стройной брюнетки накануне поделился ее снимком оттуда, позаимствовав его из микроблога звезды.

Почитателей Юлии впечатлила фигуры звезды, которая оказалась не такой уж хрупкой, как они думали. Рельефные мышцы украшали длинные ноги Михалковой и привлекали к себе внимание.

«Какая Юлечка накаченная стала! Особенно ножки!», «Ноги мощные, как у качка!», «Ну не то, чтобы, как у качка, но как у «Мисс Фитнес-бикини» точно!», «Роскошная фигура!», «Юля, что ты творишь! Такая красивая!», «Вау! Какие формы!» — пришли в восторг пользователи Сети.

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