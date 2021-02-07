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«Ноги мощные, как у качка!»: Михалкова блеснула рельефным телом в купальнике на Мальдивах

Актриса ведет активный образ жизни и постоянно занимается в спортзале.

«Ноги мощные, как у качка!»: Михалкова блеснула рельефным телом в купальнике на Мальдивах
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Бывшая участница шоу на СТС «Уральские пельмени» 37-летняя Юлия Михалкова не скрывает, что много времени уделяет своей физической форме. Звезда является постоянной посетительницей тренажерного зала, еженедельно посещает русскую баню с парной, да и отдых предпочитает активный.

Но иногда артистка позволяет себе расслабиться и наведаться в места, где люди в основном только и делают, что нежатся на солнце и слушают шум морского прибоя. Один из ее любимых курортов «тюленьего образца» — это Мальдивы. Фан-аккаунт стройной брюнетки накануне поделился ее снимком оттуда, позаимствовав его из микроблога звезды.

Юлия Михалкова.
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Почитателей Юлии впечатлила фигуры звезды, которая оказалась не такой уж хрупкой, как они думали. Рельефные мышцы украшали длинные ноги Михалковой и привлекали к себе внимание.

«Какая Юлечка накаченная стала! Особенно ножки!», «Ноги мощные, как у качка!», «Ну не то, чтобы, как у качка, но как у «Мисс Фитнес-бикини» точно!», «Роскошная фигура!», «Юля, что ты творишь! Такая красивая!», «Вау! Какие формы!» — пришли в восторг пользователи Сети.

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