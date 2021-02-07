«Очень эротично!»: похудевшая Пугачева красиво позировала в купальнике, показав секси-бедра

Каждое лето Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале, комфортный климат Прибалтики, а также приятная компания Лаймы Вайкуле решают важную роль при выборе направления отдыха. Однако лето 2020-го внесло свои коррективы для многих россиян.

Примадонна решила не рисковать и осталась в своем поместье в деревне Грязь, на зимних каникулах певица тоже отметилась исключительно у своих приятелей поблизости, навещая только самых близких людей. Тем не менее, ее поклонники сильно соскучились по пляжным фото своей любимицы и нашли в архивах ее снимок в купальнике, которое как-то сделал супруг во время отдыха летом 2019-го года в Латвии. К этому времени звезда заметно похудела, и ее благоверный явно гордился формами своей возлюбленной.

На фото Алла Борисовна предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку, сильно впечатлив своими изгибами поклонников.

«Очень эротично сфотографировалась!», «Какая фигура! Просто обомлеть!», «Невероятно! И ей за 70? Как так!?», «Ох, мне 40, а живот в два раза больше», «Какие красивые бедра», «Наша королева, неподражаемая Алла, невозможно быть такой красивой и очаровательной», «Слишком красивая! Как повезло Максиму! И мудрая, и привлекательная, да к тому же богатая!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Смотрите также