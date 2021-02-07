Цветущая леди: 67-летняя Елена Проклова подчеркнула точеную фигуру платьем-футляром и мерцающим болеро

Как удается актрисе Елене Прокловой в 67 лет сохранять такую бодрость духа, фигуру и моложавую внешность, одному богу известно. Звезда не раскрывает своих секретов до конца, но однажды она поделилась, что старается правильно питаться, много дышит свежим воздухом и обожает массаж. Возможно, это как-то помогает ей оставаться всегда в форме.

Недавно артистка возобновила свою гастрольную деятельность и отметилась с постановкой «Судьба в подарок» в нескольких городах России. Многие зрители были восхищены не только великолепной игрой актеров, но и бодрым видом своей любимицы Елены Прокловой. Статная блондинка подчеркнула свою точеную фигуру платьем-футляром в горох, дополнительно акцентировав талию при помощи мерцающего болеро.

«Браво, Лена, браво», «Леночка, какая же вы стройная», «Ох, вечно молодая Лена», «Само совершенство», «Неподражаемая звезда», «С юных пор моя любимица, всегда красивая, всегда стройная», «Путеводная звезда! Ваш внешний вид мотивирует меня держать себя в руках», — прокомментировали образ Прокловой ее фолловеры.

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