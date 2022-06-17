16 лет вместе! Глюкоза в лавандовом монокини разнежилась в объятиях атлетичного мужа

Наталья Чистякова-Ионова вышла замуж 16 июня 2006 года. На тот момент певице было всего 20 лет. Спустя год Глюкоза подарила мужу ребенка — дочку Лиду, а в 2011 году у них родилась дочка Вера. Артистка не раз говорила о том, что муж ей полностью доверяет и совершенно не препятствует ее желанию публиковать в соцсети достаточно провокационные кадры в мини-бикини.

Даже в годовщину свадьбы Глюкоза облачилась в лавандовое монокини со шнуровкой на талии. Певица понежилась в объятиях 49-летнего мужа. Кстати, разница в возрасте у супругов значительная — почти тринадцать лет. Однако это Наталью Чистякову-Ионову, как, впрочем, и ее мужа, совершенно не смущает.

Певица буквально млела в крепких объятиях возлюбленного, демонстрируя семейную идиллию. Кажется, у пары второй медовый месяц. Они по-прежнему влюблены и счастливы. А Чистякова-Ионова за годы брака только похорошела. К тому же, Глюкоза стала сниматься в кино. Она сыграла с Александром Реввой в комедии «Бабушка легкого поведения».