Из-за фото в Сети: Марию Горбань заподозрили в тайной свадьбе с Дмитрием Нагиевым

Марию Горбань после выхода сериала «Кухня» в российский кинопрокат, а также множества рекламных роликов с Дмитрием Нагиевым стали звать не иначе, как киноженой артиста. А кое-кто настолько поверил в их игру, что на самом деле стал считать актеров парой. Поэтому новые снимки в блоге блондинки кое-кто воспринял вполне однозначно – любимцы публики наконец-то поженились!

Дело в том, что Мария обнародовала в Instagram несколько фото, представ в свадебном платье и крупно показав обручальные кольца на пальцах. При этом кто является ее избранником звезда демонстрировать не стала. Интрига удалась.

«Кто суженый?», «Нагиев», «Серьезно, Нагиев?», «Маша с Димой?», «Это Нагиев? Если нет, то я расстроюсь», «Я тоже», «Ну наконец-то! Маша, Дима, поздравляю!» — написали фолловеры.

Чуть позже Горбань все-таки решила раскрыться и призналась, что таким образом она решила отметить годовщину со своим настоящим мужем Кириллом Зоткиным, с которым расписалась еще в 2016-м.

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