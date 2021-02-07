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Просто холм без креста и памятника: как выглядит могила Грачевского

Прошло 3 недели со дня смерти режиссера, но его место упокоения до сих пор утопает в цветах.

Просто холм без креста и памятника: как выглядит могила Грачевского
Борис Грачевский с женой. Фото: Global look press.

14 января умер всенародный любимец и создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Его сердце остановилось навсегда из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Заражение ему диагностировали за месяц до этого, режиссер показывал людям оптимистичные кадры из клиники со своей лучезарной улыбкой, поэтому новость о его кончине прозвучала словно гром среди ясного неба.

Его безутешная вдова Екатерина Белоцерковская, подарившая Борису Юрьевичу наследника Филипа в апреле 2020-го, до сих пор не может прийти в себя и осознать, что мужа уже нет на этом свете. А поклонники Грачевского охапками несут цветы к месту его упокоения на Троекуровском кладбище.

Могила Грачевского
Бориса Грачевского похоронили на «актерской» аллее престижного Троекуровского кладбища. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

Могила кинодеятеля до сих пор утопает в алых розах и красных гвоздиках, впечатляя зрелищем. Пока усыпальница не имеет памятника, нет на ней и временного креста — просто холм и портрет любимца российской публики.

Могила Грачевского
Бориса Грачевского похоронили на «актерской» аллее престижного Троекуровского кладбища. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

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