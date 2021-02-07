«Подружка Джокера»: Асмус поразила своим исхудавшим видом поклонников

Артистка специально сбрасывала вес, чтобы выглядеть лучше, но получила в ответ порцию критики.

Кристина Асмус как-то призналась своим поклонникам, что ее стройная фигура – вовсе не подарок природы. Ей приходится держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не набрать вес. Ведь худой она себя чувствует гораздо лучше и увереннее, чем при пышных формах. Единственный раз, когда она немного расслабилась, было во время разгара пандемии в 2020-м году в период соблюдения режима самоизоляции.

После нескольких месяцев нахождения дома, она потом предстала на шоу «Вечерний Ургант», заявив, что еле смогла надеть костюм, который сидел на ней совершенно свободно. Сейчас, когда график Кристины буквально кипит, ей вновь пришлось возвращаться в прежнюю форму. Актриса не стала рассказывать, как ей удалось похудеть, но радостной новостью о сбросе веса с фолловерами поделилась. Свою изменившуюся фигуру звезда «Текста» решила представить во всей красе, запечатлевшись в корсетном боди с откровенным декольте.

«Вы спрашивали про любимый образ в шоу «Золото Геленджика»?! Вот он. Естественно, самый открытый. Что, я зря худела что ли?» — подписала она фото.

Судя по всему, Асмус ожидала лавину восторженных комментариев в ответ, однако, многие фолловеры сочли, что Кристина переусердствовала.

«Куда худеть-то?», «Зачем худой худеть?», «Прям изможденная какая-то, особенно с этим макияжем», «С ума сошли все с этой худобой, нормальных женщин в теле уже не осталось», «А вы полнели будто…», «Вам набрать немного нужно, а не худеть», «Ужас», «Подружка Джокера», «И взять-то не за что», — откликнулись пользователи.

Справедливости ради отметим, что были и другие мнения, многим новый образ звезды вполне пришелся по вкусу. «Огонь», «Стройняшка», «Очень красивая», «Какая секси», «Кристина, Вы прекрасны», «Воу, а это горячо», — написали также люди.

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