«Как красиво бедро подняла!»: Климова в секси-чулках и сорочке из шелка сделала эротичное селфи в зеркале

43-летняя актриса в таком виде играет Маргариту в спектакле по мотивам романа Булгакова.

Екатерина Климова за свой продолжительный творческий путь испробовала множество амплуа – от тихих скромниц до дьявольски роковых дам. Именно такой она предстает в спектакле «Мастер и Маргарита», играя в нем главную роль.

На сцену она выходит в шелковой сорочке на тонких бретелях и чулках, покоряя своим видом зрителей. Актриса, уверенная в своей неотразимости, не стесняется в таком виде появляться не только во время творческого процесса, но и в социальных сетях. Фан-аккаунт артистки поделился ее селфи в зеркале, которое она сделала в гримерной перед выходом на сцену театра.

Звезда уже наложила грим и примерила манящий сценический образ с чулками. Стоит ли говорить, что Instagram ее почитателей просто разорвался от восторженных комментариев!

«Как красиво бедро подняла!», «Просто суперсекси!», «Невероятная!», «Мадам, Вы, как всегда, сексуально убийственны», «Зеркало для героя… Женщины», «Какая красивая!», «Ой! Как-то внезапно очень!», «Это фантастика! Очень-очень хороша собой», — прокомментировали фолловеры.

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