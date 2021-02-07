«Такая красивая!»: Киркоров поселил в своем доме стройную брюнетку и познакомил ее с детьми

Ди-джей и продюсер Катя Гусева познакомилась с Филиппом Киркоровым в 2018-м году. Она сама подошла к нему на музыкальном конкурсе «Новая волна» и предложила сотрудничество. Тот дал ей визитку, после чего появился ремикс песни «Любовь и обман».

Король эстрады остался результатом доволен и начал работать со стройной брюнеткой. Постепенно их отношения переросли в дружбу. Девушку стали замечать не только в компании певца, но и его детей, папы и тети. А этот Новый год они и вовсе встретили вместе, пишет КП.

В настоящий момент Филипп Бедросович пребывает в Майами, где у него в собственности есть дом. Во Флориде артист успешно совмещает отдых с выступлениями. А свою подругу Катю он по свойски поселил в собственных апартаментах. Похоже, что девушка гордится таким соседством, то и дело выставляя в социальных сетях кадры из особняка знаменитости.

На одном из видео она выходит из дома музыканта со словами: «Вот такая я красивая сегодня иду работать!»

Смотрите также