Памятник в виде лиры, цветов мало: как сейчас выглядит могила Валентины Толкуновой

Певица всегда была скромницей, ее место упокоения тоже не отличается особой пышностью.

Валентина Толкунова умерла 11 лет назад в 63 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Вначале у нее обнаружили рак груди, потом – мозга. Артистка в перерыве между операциями и химиотерапией продолжала до последнего гастролировать и записывать новые песни, пишет КП. Многие даже не догадывались о ее серьезном недуге.

Российской и советской публике она навсегда запомнилась русской красавицей, скромницей в длинной юбке с богатой косой. Из украшений на ней практически всегда были лишь миниатюрные сережки и нитка жемчуга, вплетенная в волосы.

Ее могила на Троекуровском кладбище не отличается роскошью. Но на ней всегда есть цветы, кто-то поставил рядом новогоднюю елочку. Памятник звезде выполнен из темного гранита в виде лиры, которую венчает бюст певицы. Она трогательно обнимает ствол березы. Рядом похоронен второй муж Валентины Васильевны – писатель Юрий Папоров. Он 20 лет провел в Мексике, в командировке, а когда вернулся в Россию, стал жить отдельно от жены. Умер через полтора месяца после ее смерти.

Смотрите также