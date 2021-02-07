«Ты же мать!»: Нюшу затравили хейтеры за откровенные снимки в ванне с лепестками

Певица Нюша, отдыхая на Мальдивах с дочкой Симбой, мужем Игорем Сивовым и его сыном Мироном, увлеклась фотосессиями в разнообразных купальниках – один смелее другого.

Стоит отметить, что этот эротический порыв молодой мамы и жены оценили далеко не все ее фолловеры. Фигура у артистки действительно великолепная, однако некоторые подписчики посчитали, что девушка должна вести себя скромнее. Ведь у нее теперь особый семейный статус, который, по их мнению, налагает на женщин особые обязательства.

Пожалуй, больше всего раскритиковали хейтеры ее фотосессию в пенной ванне с лепестками цветов. На фото Нюша предстает в откровенном купальнике с завышенными бедрами, позируя в разных положениях, не скрывая рельефов своего тела.

«Ты же мать!», «Раньше Нюша была лучше, скромной, теперь как все», «Что к чему?», «Красиво, конечно, но раньше вы скромнее были», «Луковый суп что ли?», «Надо было совсем голой… Что уж…», «Бееее», «Там лук?», «Нюша в картошке», «Что за прикол у всех пошел в ванной фоткаться?!», «Как вы любите фоткаться в ванне… другого места нету…», «А еще мать называется», «Это лук? ЛУК?» — написали фолловеры.

Впрочем, многим этот снимок понравился. «Лапочка», «Хорошенькая», «Найс, Нюша , продолжай в том же духе», «Как всегда, шикарная», — прокомментировали они.

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