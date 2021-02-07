Гены – не шутка: Настя Каменских показала свою красавицу-маму на домашних посиделках

Настя Каменских устроила у себя дома вечеринку для своих, пригласив родственников и друзей. Певица накрыла роскошный стол, а помогла ей в этом мама.

Как оказалось, родительница звезды выглядит моложаво и очаровательно – украинская дивчина показала ее фото в личном блоге. Глядя на него, становится очевидным, что внешность Настя явно унаследовала от матери. Пышные кудрявые волосы и миловидное лицо – практически точь-в-точь. Лидии Петровне уже перевалило за 65, но она каким-то образом смогла сохранить блеск в глазах и отличный внешний вид.

К слову, артистка унаследовала от матери не только привлекательную внешность, но и талант. Ее родственница была певицей национального академического хора Украины им. Веревки. Именно она привила дочери любовь к музыке и сцене.

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