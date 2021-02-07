Воскресный папа: Прилучный отметился с детьми от Муцениеце в цирке на премьерном шоу

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце не забывает про своих детей. С дочкой Мией и сыном Тимолфеем он регулярно видится на выходных, выводя детей в свет. Вот и на этот раз артист использовал отпущенное ему время плодотворно, появившись с отпрысками в Большом московском государственном цирке на представлении «И вновь и100рия».

«Замечательное искреннее зрелищное шоу. Космос», — пришел в восторг от представления артист.

Дети тоже были счастливы встретиться с папой и насладиться выступлением. Тем более отец приготовил для них сюрприз – сводил за кулисы цирка. Здесь мальчик и девочка смогли понаблюдать за кормлением морских котиков и слоненка.

Напомним, пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного объявила о своем расставании год назад. Они сразу приняли решение, что на воспитании детей их разлука не отразится. В тот момент, когда «мажор» развлекается с детьми, актриса обычно записывает интервью для своего YouTube-канала.

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