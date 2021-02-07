Элегантная троица: Климова, облаченная в платье с эффектом мерцания, предстала с детьми в Большом театре

43-летняя актриса Екатерина Климова в сопровождении детей 12-летнего Корнея и 5-летней Беллы отметилась в Большом театре в Москве. Родственники выбрали балет «Корсар» для своего выхода в свет.

Удивительно, но даже самая маленькая представительница этой компании поняла смысл представления и оценила игру и хореографию артистов. В конце представления дочь главной героини сериала «По законам военного времени» и Гелы Месхи рукоплескала и кричала: «Браво!»

Малышка была облачена в блестящее принтованное платье-трапецию с рукавами-буфами винного оттенка, украшенное бантом на шее. Мальчик – в смокинг с бабочкой. Мама оделась с наследниками в одном стиле, примерив черное платье из шелка с эффектом мерцания на запах. Рукава ее наряда, как и у дочки, оказались пышными.

Помимо представления Екатерина подарила отпрыскам другую радость в этот день – сводила их в местный буфет, где малыши побаловались театральными закусками.

«И почему так бутерброды в антракте заходят?» — удивилась Климова.

Отметим, что у знаменитой брюнетки есть еще двое детей: 18-летняя Елизавета и 14-летний Матвей.

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