«Скромно живут пенсионеры»: Анатолий Могилевский показал свой дом с бассейном во Флориде

77-летний певец и бывший участник ВИА «Самоцветы» живет в США. Он не скрывает, что скучает по родине.

ВИА «Самоцветы» были одним из самых популярных коллективов в СССР. Анатолий Могилевский тоже состоял в коллективе, а потом ушел в ВИА «Пламя». В какое-то время он покинул ансамбль и исчез. Лишь спустя несколько лет коллеги узнали, что мужчина отправился покорять Америку. До сих пор он живет там со своей семьей. Артист показал свой дом и жену в эфире передачи «Привет, Андрей!». Он признался, что в следующем году хочет приехать в Россию.

«Америка тогда многих манила. Приехал и приехал. Готов был абсолютно на любую работу. Если нужно было бы копать, я бы копал. Я получил работу в такси. Это стало перспективой для меня. Так получилось, что мне предложили работу в первом клубе на Брайтон бич. Приезжали эмигранты, становилось легче и легче. Приехали Миша Шуфутинский, Любовь Успенская. Пришлось поработать с ними. Это дало такой толчок», — поделился Анатолий.

Его мечта о лучшей жизни исполнилась во Флориде. Певец провел экскурсию по уютному дому с гаражом. В его дворе растут пальмы, есть бассейн, а на стенах висят старинные картины.

«Прошу в мой небольшой и уютный домик. Андрюша, это моя жена Наташа, хозяйка вот этих хором», — сказал он.

У него дома есть гжель, матрешки, а также большой стол, и комната, где Могилев пишет музыку. «Вот так скромно живут пенсионеры во Флориде», — шутливо сказал артист. Душа певца просится на родину, поэтому 50-летнюю годовщину отношений с женой он хочет отметить в России.

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