Нежные объятия: Софья Эрнст в алом платье в пол поздравила мужа с юбилеем

Константин Эрнст уже больше 20 лет занимает должность генерального директора Первого канала. Он руководит каналом и создает новые проекты, которые каждый год заставляют зрителей прильнуть к экранам. Его можно увидеть в жюри КВН, но мало кто знает, что мужчина увлекается комиксами и часто покупает новые издания. О личной жизни он рассказывает редко, но известно, что почти 4 года Константин счастлив в браке с Софьей, бывшей сотрудницей Модного дома Ульяны Сергеенко.

Она подарила избраннику дочерей Эрику и Киру, а в 2020 году у пары родился сын. Малышей пара предпочитает не показывать публике. 6 февраля директор главного телеканала страны отмечает 60-летие. С днем рождения его поздравила и супруга. Она опубликовала свежее фото с именинником. Софья в алом платье в пол обняла с нежностью мужа.

«№ 1 сегодня и всегда», — написала она.

Друзья и фанаты присоединились к поздравлениям. «Поздравляю! С наилучшими пожеланиями!» отметилась Светлана Устинова. «Поздравляю с тем, что вы нашли друг друга — это и есть счастье», — присоединился Герман Ларкин. «Поздравь от меня, пожалуйста», — попросила Дарья Мороз.

«Вы как будто бы больше становитесь друг на друга похожи внешне», «Невероятно красивая пара», «Константин Львовича, с большим юбилеем!» — прокомментировали пост подписчики.

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