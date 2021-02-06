Украинские родственники Виктюка не намерены отдавать московским властям его квартиру на Тверской

Внучатая племянница режиссера Романа Виктюка Екатерина, которая живет на Украине, заявила, что его двухкомнатная квартира на Тверской рядом с Государственной думой и Кремлем не отойдет московским властям, как ранее писали некоторые СМИ.
Как отметила женщина, квартира была в свое время приватизирована. Все документы оформлены согласно законам. Жилье находится в собственности. Екатерина посоветовала не слушать некомпетентных людей, которые распространяют слухи.
«Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры — Кристина и Данута. Это мои бабушки. Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс».
Отметим, что квартира Романа Виктюка, по предварительным оценкам, стоит в районе пятидесяти миллионов рублей. Когда-то она принадлежала сыну Сталина, а затем его внуку. Квартиру Виктюку в свое время у тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова выхлопотал актер Михаил Ульянов, сообщает «Комсомольская правда».