Украинские родственники Виктюка не намерены отдавать московским властям его квартиру на Тверской

Как известно, у режиссера не было детей.

Внучатая племянница режиссера Романа Виктюка Екатерина, которая живет на Украине, заявила, что его двухкомнатная квартира на Тверской рядом с Государственной думой и Кремлем не отойдет московским властям, как ранее писали некоторые СМИ.

Как отметила женщина, квартира была в свое время приватизирована. Все документы оформлены согласно законам. Жилье находится в собственности. Екатерина посоветовала не слушать некомпетентных людей, которые распространяют слухи.

«Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры — Кристина и Данута. Это мои бабушки. Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс». Екатерина Виктюк

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Отметим, что квартира Романа Виктюка, по предварительным оценкам, стоит в районе пятидесяти миллионов рублей. Когда-то она принадлежала сыну Сталина, а затем его внуку. Квартиру Виктюку в свое время у тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова выхлопотал актер Михаил Ульянов, сообщает «Комсомольская правда».

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