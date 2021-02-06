«Одевает нашу Селинку-малинку»: Арсений Шульгин запечатлел икающую дочку с дедушкой

Сын Певицы Валерии уже давно спит на диване. Он решил объяснить, почему больше не разделяет пастель с женой, а также показал кадры с наследницей.

Арсений Шульгин уже длительное время развивает свой бизнес. Младший сын певицы Валерии обеспечивает не только себя. В минувшем году он попросил руки и сердца у своей возлюбленной Лиану Волковой. Пара сама организовала пышную свадьбу, на которой были знаменитости. Уже спустя полгода супруги сообщили о рождении первенца. В новогоднюю ночь на свет появилась внучка Валерии Селин.

Незадолго до радостного события Арсений перебрался жить в новую квартиру вместе с женой. Плюсом для них стало то, что в одном подъезде с ними живут родители Лианы. Они с радостью помогают им нянчиться с ребенком. 1 февраля влюбленные отпраздновали месяц с рождения крохи. Они нарядили ее в красивое платье по такому случаю. Обычно невестка Валерии проводит с дочкой весь день, но свой выходной Шульгин посвящает наследнице, давая жене отдохнуть.

На новых кадрах парень запечатлел, как малышка лежит на кровати и икает. В это время папа Лианы наряжал ее в розовые ползунки и теплые носочки.

«Дедушка одевает нашу Селинку-малинку», — похвастался 22-летний бизнесмен. «Мое счастье», — добавил он.

Потом Арсений стал валяться в постели с дочкой, которая дрыгала ногами. Он решил объяснить поклонникам, почему теперь спит отдельно на диване. «Да просто кайфово же в зале спать. Что такого», — заявил парень. «Отцы поймут», — подчеркнул он.

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