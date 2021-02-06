«Она умерла еще пять дней назад»: Садальский раскрыл подробности смерти возлюбленной Высоцкого

Актер Станислав Садальский в Instagram раскрыл подробности смерти возлюбленной поэта и барда Владимира Высоцкого Татьяны Иваненко. Как он отметил, музыкант всегда ласково называл ее Татой. Актрису нашли мертвой в ее квартире в Коньково. Ей на момент смерти было 79 лет.

«По информации, она умерла еще пять дней назад, но тело обнаружили только сегодня… Что мы знаем об одной из самых красивых девушек тех лет? То, что она была возлюбленной нашего великого барда в период их работы в театре на Таганке. То, что после его смерти никому не давала интервью. То, что никогда не выходила замуж. То, что родила дочь – Анастасию Владимировну». Станислав Садальский

Как отметил Садальский, актриса унесла с собой тайну, которую знала только она и Высоцкий. По его словам, людям же остались лишь стихи-посвящение, в которых можно попробовать отыскать ключ к разгадке. Ниже он опубликовал строчки из стихотворения.

Владимир Высоцкий и Татьяна Иваненко сблизились в 1966 году и были вместе на протяжении нескольких лет. В свое время друг Высоцкого актер Борис Хмельницкий отмечал, что дочь Иваненко, появившаяся на свет в 1972 году, «действительно очень похожа на Володю». Известно, что после смерти Высоцкого его жена Марина Влади встречалась с Иваненко и ее дочкой. Она решала с ними наследственные вопросы, тем самым признав, что Анастасия дочь барда.

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