«Скоро люлечка будет мала»: Рудковская с четырехмесячным сыном от Плющенко позировала в детской

В прошлом году у многих звездных семей случилось пополнение. Второго ребенка мужу подарила певица Наталья Подольская, первенец появился у фигуристки Елены Ильиных, 75-летний Евгений Петросян стал отцом замечательного малыша Вагана. Прилетел аист и к Яне Рудковской и Евгению Плющенко – в сентябре благодаря суррогатной маме у них родился сынок Арсений.

Время пролетело незаметно, и самому младшему наследнику Плющенко уже четыре месяца. Как сильно вырос сынок, показала у себя в микроблоге Яна Рудковская. Продюсер позировала с малышом в детской, держа наследника на руках.

«Mini — Plushenko Arsusha! Скоро люлечка уже будет мала», — констатировала мама.

Малыша Рудковская нарядила в голубой комбинезончик. Арсюша на снимках был увлечен любимой игрушкой.

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