«Ваше ничтожество»: Ланской красиво потроллил Долину, купив оригинальную толстовку

Не так давно певица заявила, что музыкант постоянно изменял своей бывшей жене Юлии Началовой.

Музыкант Дмитрий Ланской в Instagram красиво и оригинально потроллил певицу Ларису Долину, которая ранее назвала его на всю страну ничтожеством.

Он разместил снимок, на котором красуется в модной толстовке с надписью: «Ваше ничтожество». Долина говорила, что музыкант постоянно изменял ныне покойной певице Юлии Началовой, своей первой жене.

«Всем мира и добра! Ваше ничтожество». Дмитрий Ланской

«Дима, я с вами полностью согласна. Юля до вас уже пять мужиков поменяла. Вы тут при чем?» «Какая муха укусила Долину, что она так начала говорить?» «Не падайте духом и держитесь. Терпения отбиться от всей этой грязи», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее отец Юлии Началовой Виктор в беседах с журналистами отмечал, что Ланской заставлял его наследницу сидеть на диетах, из-за чего она и подорвала свое здоровье. Правда, позже Виктор Началов даже приносил Дмитрию Ланскому извинения за свои слова.

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