Данко объяснил, почему Орбакайте не взяли в Московское академическое хореографическое училище

Певец Данко объяснил, почему в восьмидесятых годах прошлого века дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой ныне известную певицу и актрису Кристину Орбакайте не взяли в Московское академическое хореографическое училище, в котором он учился сам. По его словам, отбор был очень жесткий и даже некоторые дети звезд не могли туда поступить, несмотря на связи.

«У нас учились и внучка Андропова, и внучка Горбачева. Дочка Пугачевой Кристина пыталась поступить — ее не взяли, настолько было круто у нас. Заведение мирового уровня».

Данко

Как отметил Данко, во времена его службы в Большом театре у него дома собирались артисты Театра эстрады и звезды Большого. Позже многие стали народными артистами: Надежда Грачева, Галина Степаненко, Сергей Филин. По его словам, дома они накрывали стол, резали салатики, постоянно говорили о балете. Это, как он сказал, была целая планета, на которой они жили, сообщает «АиФ».

Напомним, что Данко участвовал в основных репертуарах Большого театра: «Спартаке», «Лебедином озере», «Щелкунчике» и многих других. В Большом он трудился с 1990 по 2000 год.

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