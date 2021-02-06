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«Она страдает»: отец Ольги Бузовой предложил Давиду Манукяну помириться с его дочерью

Игорь Бузов решил стать инициатором воссоединения в звездной паре.

«Она страдает»: отец Ольги Бузовой предложил Давиду Манукяну помириться с его дочерью
Ольга Бузова с отцом. Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru

Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой Игорь под одним из постов блогера Давида Манукяна оставил свой комментарий. Он предложил музыканту подумать о воссоединении с его наследницей.

Комментарий Игоря Бузова
Комментарий Игоря Бузова. Фото: instagram.com/dava_m/

«Давид, разнулить не хочешь? Она страдает».

Игорь Бузов

Поклонники пары тут же в комментариях стали писать, что Ольга Бузова и Давид Манукян просто обязаны помириться. «Давайте, миритесь уже. Сколько можно», «Как бы нам хотелось, чтобы ваша дочка снова была счастлива рядом с Давидом», «Желаем им воссоединиться», — отметили пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян приняли неожиданное решение прекратить свои отношения. Вместе они были на протяжении полутора лет. После этого Ольга Бузова заявила, что Давид Манукян ее регулярно избивал и изменял ей. В спор вмешалась даже мать Манукяна Анна.

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