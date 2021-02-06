«Если встретится на моем пути женщина, обязательно будет венчание»: Пенкин заговорил о личном

Певец Сергей Пенкин заявил, что не любит говорить о своей личной жизни. В артисте, как он считает, всегда должна быть загадка. Именно поэтому он и не ходит на различные ток-шоу и не рассказывает о своих девушках и прошлых романах.

«Есть же гражданские браки. Самое главное, чтобы с человеком было приятно. А печать в паспорте ничего особенного не дает. Если встретится на моем пути такая женщина, обязательно будет венчание». Сергей Пенкин

Как отметил исполнитель, его будущая жена не должна быть его поклонницей. Она должна полюбить его как простого человека. По словам Пенкина, в Третьякове есть картина «Неравный брак», где молодую девушку против ее воли выдают за старика. Сейчас же, как заметил Пенкин, молодые дамы сами прыгают в койки к богатым старикам и почему-то не считают это зазорным.

Ранее Сергей Пенкин, у которого нет детей, говорил, что мечтает о наследнике. Он не исключил, что в будущем возьмет его из детского дома, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: