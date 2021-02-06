Кредит, уколы красоты: что погубило режиссера «Молодежки» Виталия Альшанского в 52 года

Певец и композитор Дмитрий Дунаев заявил, что ушедший из жизни в возрасте 52 лет режиссер сериала «Молодежка» Виталий Альшанский был всю жизнь одинок и никто ему не протягивал руку помощи.

«Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым».

Дмитрий Дунаев

Как отметил Дунаев, его товарищ испытывал в последнее время сильные боли. Он носил специальный корсет. Делал это так, чтобы никто не догадался. По словам Дунаева, многие после смерти Альшанского стали говорить, что он умер, потому что много пил. Как сказал Дунаев, у режиссера «Молодежки» никогда не было проблем с алкоголем. Он если и выпивал, то всегда в меру и в запои, как некоторые его коллеги не уходил, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что Виталий Альшанский перестал выходить на связь несколько дней назад. Тревогу забили его родственники. Когда они зашли в его квартиру, то он был уже мертв. Сейчас правоохранители выясняют, что стало причиной смерти.

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