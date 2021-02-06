«Разбавить чем-то безгрешным»: Хромченко показала, как грамотно обыграть латексные лосины и кожаные легинсы

Более 10 лет программа «Модный приговор» на Первом канале является проводником для миллионов телезрительниц в мир моды и стиля. Компетентные ведущие, профессиональные стилисты и многообразие образов позволяют прекрасной половине человечества грамотно составлять свой гардероб.

Модный эксперт Эвелина Хромченко щедро дает советы, что можно носить, какие вещи омолаживают, а что следует исключать из повседневности. В новом выпуске программы героиню Наталью обвиняли в том, что она в свои 50 лет выглядит вульгарно, облюбовав откровенные наряды и кожаные платья с латексными брюками. Но Хромченко снисходительно посмотрела на данное предпочтение, предложив «обвиняемой» обыграть эти вещи и тем самым вывести их из разряда «запрещенных».

Стилисты переодели Наталью в белый верх и черный них, оставив кожу и латекс. И Хромченко поспешила объяснить:

«Чем хорош этот комплект? Тем, что он vice versa, он тот самый Ин-Янь, единство и борьба противоположностей, и благодаря этому «дьявол» внизу, — а, собственно, за него отвечают все детали низа, — полностью регулируется «ангелом» сверху. Потому что и белая рубашка, нежная, как облачко, куртка летная, просто хит сезона, и сумка, которую хочется погладить как питомца – все это призвано разбавить как молоком кофе. И я очень рекомендую вам, если у вас есть в наличии в гардеробе разнообразная «порнография», которую наша героиня демонстрировала в первой части шоу, взять и разбавить чем-то абсолютно ангельским, абсолютно безгрешным, нежным, тем, что хочется погладить, тем, на что хочется молитвенно сложить руки и любоваться, и тогда выйдет примерно такой комплект», — объяснила Хромченко.

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