Мамины принцессы: Костенко нарядила дочек на праздник в пышные розовые платья

Модель вместе с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, устроили малышке Еве в первый день ее рождения настоящую вечеринку.

В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко накануне отмечали день рождения младшей доченьки Евы. Малышке исполнился один годик. Мама с папой решили не скромничать и закатили настоящую детскую вечеринку с аниматорами, театром, бумажным шоу и огромным тортом.

Для праздника Костенко нарядила обеих дочек в роскошные розовые платья. Именинница предстала в пышном одеянии с рукавами, украшенными перьями боа. Старшая Милана продефилировала перед гостями в наряде прямого кроя с рукавами-бантом.

Сама мама в этот вечер блистала в мини-платье алого цвета с массивными рукавами-фонариками. Девушка призналась, что праздник удался на славу.

«Потрясающий вечер! Спасибо всем родным и близким, что разделили его с нами. Дети счастливы и мы тоже!», — написала модель.

К слову, Костенко и Тарасов недавно спровоцировали слухи о том, что ожидают третьего малыша. Сама модель пока не подтвердила свое «интересное положение», но призналась, что хотела бы стать многодетной мамочкой.

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