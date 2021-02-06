«Я не жалею об этом. Мне все равно»: Пенкин объяснил, почему перестал общаться с Долиной

Раньше звездные музыканты были близкими друзьями и много времени проводили вместе.

Музыкант Сергей Пенкин объяснил, почему перестал общаться со своей давней подругой певицей Ларисой Долиной, с которой одно время они были не разлей вода и часто приходили друг к другу в гости.

«У нее раньше был муж Витя Митязов, мы все общались. Как только появился Спицын, она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом. Мне все равно. Это показывает сущность человека». Сергей Пенкин

Как отметил Пенкин, если человек добрый, то он таким навсегда останется. Но, к сожалению. многие люди от природы злые. По его словам, он уже научился по глазам определять, кто ему говорит правду, а кто просто льстит. Он давно умеет чувствовать людей. Пенкин заметил, что всегда говорит правду. За это в мире шоу-бизнеса его многие и не любят.

Ранее Сергей Пенкин говорил, что на Западе богатые не музыканты, а продюсеры. Они берут на эстраду действительно талантливых людей. Вкладывают в них свои деньги и на этом зарабатывают. В России же, по его утверждению, все не так. Здесь люди приносят мешки денег и становится известными, сообщает «Собеседник».

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