«Никогда не выйдет из моды»: невестка Орбакайте позировала в черном лонгсливе и джинсах

23-летняя модель Алена Краснова счастлива в браке с 29-летним Никитой Пресняковым. Пара поженилась в 2017 году, но не спешит обзаводиться наследниками – они оба сходятся во мнении, что пока не готовы к прибавлению в семье.

Каждый из супругов занят собственной карьерой. Никита давно занимается музыкой, является солистом группы MULTIVERSE и выпустил уже не один альбом. Жена Преснякова является профессиональной моделью и лицом многих известных брендов.

По долгу службы красавица-невестка Орбакайте безупречно разбирается в моде, знает о трендах практически все и периодически показывает свои аутфиты в микроблоге. На этот раз модель позировала в черной футболке с длинным рукавом и джинсах с завышенной талией.

«Лонгслив, который выполнен из 100% хлопка, с лаконичным и минималистичным дизайном, который никогда не выйдет из моды!», — подчеркнула модница. И подметила: «В дополнение отличные джинсы с правильной посадкой, которые подчеркивают красоту ваших ног».

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