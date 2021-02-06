Не «Текстом» единым: Иван Янковский полностью разделся на съемках сериала «Топи»

Актер Иван Янковский полностью разделся на съемках мистического сериала «Топи», который снял режиссер Дмитрий Глуховский. Зрители остались под впечатлением от очередной откровенной сцены с участием актера и оставили массу комментариев.

«Какой же красивый Иван и персонаж его актуален», «Глуховский вызывает определенное доверие и радостно видеть Янковского в потенциально хороших проектах». Нашлись и те, кому внешний вид актера пришелся не по душе. «Мягкая, неподтянутая задница, сутулость, даже бока», — оставили комментарии пользователи на Кинопоиске.

Отметим, что в сюжете сериала история пятерых друзей, которые едут в глухую деревню Топи. Там они сталкиваются с загадочными событиями.

Добавим, что еще не все зрители остыли от «голой» сцены с участием Ивана Янковского и актрисы Кристины Асмус в нашумевшем фильме «Текст». Та постельная сцена звезд до сих пор некоторым не дает покоя. Впрочем, тогда «досталось» именно Асмус. То, что в кадре голый Янковский мало кого заинтересовало.

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