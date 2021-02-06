«Зацепила? Уже лет семь как назад»: Тимати глупо «спалился», что изменял Шишковой с Решетовой

Рэпер Тимати по-глупому «спалился», что изменял модели Алене Шишковой с другой представительницей этой профессии Анастасией Решетовой. Отметим, что от каждой из прекрасных дам у музыканта по ребенку.

Не так давно Решетова в Instagram разместила свою дебютную композицию. Она отметила, что не собирается покорять музыкальный Олимп. Песню она записала прежде всего для себя.

В комментариях появился ее бывший возлюбленный Тимати. «Зацепила? Уже лет семь как назад», — заявил он. Фанаты тут же подсчитали, что его дочери от Алены Шишковой Алисе всего шесть лет. То есть роман Тимати и Решетовой начался, когда он еще жил с Шишковой.

Ранее Анастасия Решетова утверждала, что познакомилась с музыкантом, когда его дочери Алисе было уже четыре месяца. При этом она говорила, что на тот момент он уже не состоял в отношениях с Аленой Шишковой. Решетова просила больше не делать едких выводов и несправедливых комментариев в ее сторону.

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