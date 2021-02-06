«После 45 лет обмен веществ замедляется»: Рудковская показала свой завтрак, который ей придется отрабатывать в спортзале

Светская львица задумалась о том, что все съеденное пойдет не на пользу фигуре.

Продюсер Яна Рудковская в январе отметила 46-й день рождения. Жена Евгения Плющенко старается всегда выглядеть безупречно, выбирая люксовые наряды и тщательно ухаживая за своей внешностью. Щепетильно подходит Рудковская и к вопросам своего питания.

Регулярно демонстрируя свои роскошные завтраки в микроблоге, Рудковская давно доказала подписчикам, что выбирает пищу очень разборчиво, есть маленькими порциями и не злоупотребляет «запрещенкой» в виде блинов, булочек и сладостей.

На этот раз светская львица показала, что в ее утренней тарелке два сырника с йогуртом. Рядом – печеные пирожки. И задумалась:

«Быть или не быть диете? Можно ли утром пирожки или сырники если очень хочется, ведь на любимом йогурте далеко не уедешь? А потом все это надо отрабатывать в спортзале! После 45 лет обмен веществ заметно замедляется, а гардероб и размер одежды менять совсем не хочется», — поразмышляла Рудковская.

К слову, то, что в свои 46 лет Рудковская обладает стройной фигурой, которой могут позавидовать многие ровесницы, подтверждают многочисленные поклонники. Кроме того, продюсер очень гордится своими стройными длинными ногами, ради которых «пашет» на тренировках. Поэтому вряд ли в это утро девушка «сорвалась» и устроила читмил.

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