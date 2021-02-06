«Влюбились друг в друга с Родригезом»: Тодоренко рассказала, кто ее покорил на «Маске»

По словам телеведущей, у них с шоуменом творческая связь.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, с кем из жюри на «Маске» (телеканал НТВ) у нее возникла самая сильная творческая связь.

«С первого взгляда влюбились друг в друга с Тимуром Родригезом. Но я имею в виду творчески, не более. Нам с Тимуром комфортно и весело на съемках. Мне нравятся его взгляды на жизнь, а ему импонируют мои».

Регина Тодоренко

Также Тодоренко рассказала, что на съемках новогоднего выпуска «Маски» побывал ее двухлетний сын Майкл от музыканта Влада Топалова. Ему очень понравилось и позже дома он пересмотрел весь первый сезон. Когда он видел своего отца, который в первом проекте был в костюме Панды, то живо реагировал.

По словам Тодоренко, Панда – это символ доброты, мудрости и честности. Как заметила Тодоренко, она прекрасно понимает, почему у «Маски» такие хорошие рейтинги на телевидении. Ее интересно смотреть и детям, и взрослым, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что скоро на НТВ начнется второй сезон «Маски». И Родригез, и Тодоренко снова будут в числе жюри проекта.

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