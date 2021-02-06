«Просто космос!»: Барановская похвасталась трендовыми грубыми ботинками на шнуровке за 100 тысяч рублей

Юлия Барановская – не только успешная и востребованная телеведущая, мама троих детей, но и настоящая модница. Звезда экрана разбирается в актуальных трендах, дает советы участницам в программе «Модный приговор», а также регулярно выгуливает стильные образы. Даже повседневные аутфиты Барановской продуманы с учетом остромодных веяний.

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И подруги телеведущей знают, какие подарки приведут ее в трепет и восторг. Барановская накануне похвасталась новой парой ботинок на шнуровке Alexander McQueen, стоимость которых достигает сотни тысяч рублей. Распаковав коробку-сюрприз, Барановская пришла в настоящий восторг.

«Вау, просто космос!», — залюбовалась на обновку теледива.

К слову, грубые ботинки на шнуровке, напоминающие армейскую обувь, давно и прочно обосновались в лидерах среди трендов сезона. Это подчеркивает не один стилист. А эксперт портала Teleprogramma.pro ранее объясняла, как можно обыграть остромодную пару в образе:

«Грубые армейские ботинки смотрятся наиболее выигрышно не в сочетании с джинсами и толстовками, а в качестве дополнения к нежному женственному или лаконичному деловому образу», — отмечала Анна Бжедугова.

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