«Галина Сергеевна уже не та»: Арзамасова в кроп-топе и юбке с разрезами показала точеную фигуру

Звезда сериала «Папины дочки» заявила, что уже давно переросла образ «девочки с косичками» из семейного ситкома.

Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли одной из четырех дочерей в комедийном сериале «Папины дочки», где герой Сергей Васнецов в одиночку воспитывает таких разных, но горячо любимых дочерей. С тех самых пор не только Арзамасову, но и других актрис этой полюбившейся миллионам телезрителей семейной истории, стали называть «звездами одной роли».

Однако, многие из девушек успешно реализовали себя не только в кино, но и на театральных площадках.

Сама 25-летняя Арзамасова не так давно вышла замуж. Ее избранником стал 47-летний фигурист, продюсер Илья Авербух. Девушка давно старается отстроиться от образа Галины Сергеевны, папиной дочки из сериала, но все равно найдется кто-то, что упрекнет ее в этом.

«Обычно дети под фотографией вроде этой пишут: «Галина Сергеевна уже не та», — заметила актриса. И поразмышляла: «Уже бесчисленное количество повторов этого детского сериала было. По одному каналу, по другому. В театре сыграны взрослые роли, по телеку показали во взрослых ролях (Википедия в помощь), а появляется новый первоклашка, который ищет девчонку с косичками и в очках в сети. Мои дорогие, ее больше нет. Она осталась в тех самых сериях».

В тему публикации Арзамасова поделилась красивым снимком, на котором она позирует у машины в кроп-топе и юбке с разрезами. Наряд выгодно подчеркнул ее точеную фигуру – осиную талию и стройные ноги.

«И хорошо, что уже не та. Вы стали лучше, красивее, мудрее и т.д.», «То чувство, когда вместе с дочкой пересматриваю Папины дочки и потом показываю ей повзрослевшую Галину Сергеевну», «Чертовски хороша!», «Даааа… уже немножко даже замужем», «Галина Сергеевна с нами навсегда. И ничего не поделаешь», — поспешили дать обратную связь фолловеры.

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