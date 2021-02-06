Платья принцесс, бумажное шоу и огромный торт: как Костенко и Тарасов отпраздновали первый день рождения дочки

Футболист Дмитрий Тарасов – многодетный отец. У спортсмена от первого брака растет 11-летняя дочь Ангелина. Третья жена Анастасия Костенко подарила ему еще двоих девочек, Милану и Еву. Младшей наследнице супругов 5 февраля исполнился один годик, и в честь первого дня рождения мама с папой закатили настоящий пир.

Анастасия Костенко продумала наряды для себя и своих дочек. Сама модель облачилась в алое мини-платье с массивными рукавами-фонариками. Милану и Еву мама нарядила в нежно-розовые платья принцесс. Сестренки с удовольствием дефилировали перед гостями, показывая свои красивые образы со всех сторон.

Встречали и развлекали дорогих гостей ростовые куклы Мишки. Дети бесстрашно сидели у них на ручках, настолько милыми и мягкими были эти персонажи.

В программе детской вечеринки были также кукольный театр, который дети посмотрели с большим удовольствием, бумажное шоу, где взрослые веселились вместе с малышами, и, конечно же, главное угощение вечера – именинный торт.

Мама именинницы позаботилась о том, чтобы десерт произвел впечатление на гостей. Это двухъярусный белый торт, украшенный нежными розочками, куклой и надписью EVA. Малышка за продолжительный и насыщенный событиями вечер успела поспать, а, проснувшись, даже не сразу поняла, что происходит вокруг. Но торт попробовала первой.

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