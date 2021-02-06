Ярко и стильно: Бородина повеселилась на вечеринке в фиолетовом удлиненном пиджаке

Телеведущая по возвращении из Дубая отправилась на день рождения к подруге.

Ведущая шоу на ТНТ Ксения Бородина – настоящая модница. Девушка не раз признавалась, что давно стала неисправимым шопоголиком, а ее гардеробная просто ломится от избытка нарядов, обуви и аксессуаров.

Но девушка не останавливается на достигнутом. Сразу по возвращении из Дубая, где, к слову, за 4 дня отпуска Бородина успела приобрести туфли Chanel, дома она распаковала еще одну обновку – долгожданные «хрустальные» лодочки.

Неудивительно, что каждый выход в свет Бородина не повторяется в нарядах. У девушки множество таких вещей, которые она выгуливает по одному разу. Для дня рождения подруги телеведущая облачилась в яркий и модный удлиненный жакет фиолетового цвета. Ксения повеселилась с подругами на вечеринке, потанцевала и от души насмеялась.

По завершении приятного вечера Бородина еще раз поздравила именинницу, разместив совместное фото с ней.

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