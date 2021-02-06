На голое тело: Глюк’oZa на примерке нового платья в шоу-руме засветила грудь без лифчика

Певица Глюк’oZa, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, совсем недавно отметилась в бутике Валентина Юдашкина. Красавица озадачилась покупкой наряда на 8 Марта, которое, как известно, совсем не за горами. Модница примерила несколько роскошных платьев, остановив свой выбор на драпированном золотистом наряде с открытыми плечами и зоной декольте.

Накануне модница вновь отправилась на шопинг. На этот раз Глюк’oZa решила выбрать платье-футляр, которое бы подчеркнуло все достоинства ее идеальной фигуры. Она устроила примерку в шоу-руме, представ в обновке на голое тело.

Трикотажная ткань красиво обтянула все изгибы и формы знаменитой исполнительницы, подчеркнув отсутствие бюстгальтера на звезде. Девушка не смогла выбрать между черным и мятным платьями и в итоге приобрела два.

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