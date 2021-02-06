«О чем еще можно мечтать?»: Бородина похвасталась новой парой прозрачных «туфель Золушки»

За изящной обновкой стоимостью почти сотню тысяч рублей телеведущая устроила настоящую охоту.

Телеведущая Ксения Бородина регулярно радует себя обновками, устраивая шопинг. Причем девушка не экономит на себе и своих предпочтениях, выбирая люксовые бренды и эксклюзив. Совсем недавно красавица отдыхала вместе с мужем в Дубае. За мини-отпуск длиной всего четыре дня Бородина успела пополнить свой гардероб новой парой туфель Chanel, которые в тот же вечер и выгуляла.

больше по теме Глазами любимого: Бородина за завтраком попала в объектив мужа в патчах и с платком на голове Телеведущая отдыхает с Курбаном Омаровым в Дубае.

По возвращении домой хандру от закончившегося отпуска Ксении скрасил приятный и долгожданный сюрприз. Оказалось, что ее дожидается давняя мечта.

«А по приезде домой меня ждал вот такой сюрприз, — показала Бородина коробку и стала распаковывать. – Я за ними гонялась очень долго. Туфли Золушки!».

В заветной коробке находилась роскошная пара лодочек Amina Muaddi на каблуке-рюмочке, выполненная из прозрачного материала. Острый нос моделей украсили серебристые массивные броши, которые привели в восторг телеведущую. «Очень красивые! О чем еще можно мечтать?!», — довольная своим приобретением, спросила модница.

Смотрите также