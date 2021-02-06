«Симпатишный»: Максим Галкин залюбовался собой, позирующим в кафе в белом вязаном свитере

Телеведущий и шоумен регулярно достает из архивов самые разные снимки.

Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин давно и активно ведет в Instagram свой микроблог. Артист делится уникальными кадрами из жизни семьи, показывает поклонникам Примадонну, а также нередко публикует архивные фото и видео.

На этот раз Галкин поделился своим снимком, на котором позирует в уютном вязаном белом свитере за чашечкой чая. При этом артист задумчиво смотрит вдаль.

«Симпатишный», — залюбовался собой Галкин.

С шоуменом согласилось большинство подписчиков, отписавшихся под снимком. Они поспешили дать любимому телеведущему обратную связь:

«Очень», «Максим, какой же Вы милый и интеллигентный! С удовольствием наблюдаю за вашей чудесной семьей», «Уютный какой Максим», «Красивый мужчина и хороший отец», «Главное, скромный», «Да, себя надо любить и хвалить», «Красавчик», — пишут фолловеры.

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