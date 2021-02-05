Словно юная девушка: 66-летняя Любовь Успенская распустила наращенные волосы

Звезда шансона Любовь Успенская обожает менять стиль прически. На этот раз она предстала в неожиданном образе на фото в Instagram. Вокалистка отныне носит не короткое стильное карэ и не косу, а распущенные локоны длиною ниже плеч. Любовь Успенская поддалась тренду, который обожают юные девушки, нарастила волосы и носит их распущенными, правда, не обходится без красивой укладки.

Судя по всему, новым имиджем певица очень довольна. В Instagram она призналась, что находится в прекрасном расположении духа.

«Хочу поделиться с вами своим настроением и пожелать вам, друзья, чтобы в вашей жизни, именно таких дней было как можно больше. Новый образ от моих стилистов», — написала Любовь Успенская.

На снимке она демонстрирует длинные волосы. Звезда позирует в ярко-красном платье, которое ей невероятно идет. Поклонники Любы Успенской признаются, что с новой прической она стала выглядеть моложе.

Кстати, на днях певица представила поклонникам трехлетнюю девочку Николь, которой она помогает развиваться творчески. По признанию Любы Успенской, талантливая малышка стала для нее настоящей отдушиной.

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