«Мороз и солнце!»: Тотьмянина запечатлела дочку Ягудина, катающуюся на ватрушке

После нового года Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочками Лизой и Мишель отправились в Дубай. На популярном курорте семья успела позагорать на пляжах, закупиться в бутиках и даже покататься на верблюдах в пустыне. Теперь же они вернулись в Москву, где их дочки также не скучают. В своем Instagram Татьяна показала видеоролик, на кадрах которого ее младшая дочь Мишель цитировала Пушкина и каталась на ватрушке с горки.

«Мороз и солнце, день чудесный!», — с выражением прочитала пятилетняя Мишель.

Видео умилило фанатов фигуристки.

«Прелесть просто! Здорово! Лапочка! Бусинка маленькая», — писали пользователи Сети.

Напомним, что старшей дочке знаменитых фигуристов – Лизе недавно исполнилось 11 лет.

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